Autoralli Eesti meistrisari algab Lätis, stardis ka Sesks

Eesti autoralli meistrivõistluste avaetapp peetakse Lätis, kus on kavas Aluksne ralli. Kaks päeva kestval jõuproovil läbitakse kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 98,3 km.

25-aastane Sesks ei tule starti siiski Rally1 kategooria masinaga, vaid SRT meeskonna ettevalmistatud Škodia Fabia SRT Proto autol.

Eesti rallipaaridest läheb esimesena teele ja üldjärjestuses kolmandana Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2), kes on ka ainsad EMV2 arvestuse osaleja Eestist.

"Sõidame Fordiga esimest korda talvel ja esimese testi teeme neljapäeval. Vaatame, et kus me oma kiirusega oleme, kuid suurem eesmärk on absoluutarvestuse poodiumikoht. Loodame, et tuleb vinge ralli ja ilm jääb talviseks," sõnas Kasari hooaja avaralli eel antud kommentaaris.

Kui EMV2 arvestuses võistleb veel ka üks Poola rallipaar, siis EMV3 arvestuses on ainsa paarina kirjas Karl Martin Volver - Annika Sõna (Ford Fiesta Rally3).

Kokku on aasta esimesele rallile registreerinud 69 võistluspaari, neist 36 heitlevad ka Eesti meistrivõistluste punktide nimel.

Kokku on sel aastal Eesti meistrivõistluste kavas kuus etappi. Aluksnele järgneb vähem kui kuu aja pärast Otepää Talveralli.