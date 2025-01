Eesti meeste käsipallikoondis peab sel nädalal kolm mängu

Leedus toimuvale Balti mere turniirile sõidavad kaasa 16 meest, kelle seas ka mitmed meie koondise põhitegijad, eesotsas Karl Toomi ja Dener Jaanimaaga. Sel korral ei osale laagris näiteks Saksamaal pallivad Armis Priskus ja Mihkel Lõpp ning vigastustega välja jäänud Karl Roosna ja David Mamporia.

"Meie arust 16 kõige paremat meest, kes Eesti pinnal võtta on," alustas koondise abitreener Janar Mägi koosseisu analüüsimist. "Teatud mängijatega on kokkulepped, et nemad jaanuaris ei osale, siis saame olla kindlad, et tähtsateks kohtumisteks on nad kohal. Proovime järjest uusi mehi võistkonda integreerida, et vajadusel oleks meil kandepind laiem."

Käsipallikoondisel on hetkel pooleli 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalfikatsiooni alagrupp, kus pärast esimest kahte vooru paiknetakse Sloveenia, Põhja-Makedoonia ja Leedu järel neljandal kohal.

Siiski on eestlased kaotanud võõrsil põhja-makedoonlastele ning kodus tugevatele sloveenlastele ning kõik võimalused EM-ile edeneda on endi kätes. Kusjuures nädalavahetuse turniiril minnakse vastamisi Leeduga, kellega ka märtsis koha eest finaalturniiril võitlema hakatakse.

"Ega me päeva lõpuks midagi varjama ei hakka," vastas Mägi Leedu mängu kohta. "Tänapäeval saavad vastased kõik videod lahti võtta ja vajadusel meie matše analüüsida. Samad võimalused on ka meil ninig nädalavahetuse vastaste kohta on videod olemas. Teadmiste ning ettevalmistuse taha ei tohiks midagi jääda. Mängime sada protsenti oma mängu ning anname igas kohtumises maksimumi."

Märtsis kohtub Eesti koondis kahel korral Leeduga ning maikuus võõrustatakse Põhja-Makedooniat ja sõidetakse külla Sloveeniale. Kaks viimati nimetatut mängivad ka järgmisel nädalal algavatel maailmameistrivõistlustel.

"Meie eesmärk on sel aastal kõik mängud võita," ütles Mägi. "Panime koosolekul selle meestega paika ning seetõttu me end tagasi kindlasti ei hoia. Uutest elementidest üritame integreerida erinevaid ülekaalu lahendusi ning võimalusel kaasata erinevaid kaitseformatsioone."

Eesti koondis mängib reedel, 10. jaanuaril Soomega, päev hiljem Leeduga ja pühapäeval Lätiga.

Eesti meeste käsipallikoondise koosseis: Rasmus Ots, Ott Varik, Madis Valk, Hendrik Koks, Mathias Rebane, Dener Jaanimaa, Sigmar Seermann, Andris Celminš, Kristofer Liedemann, Karl Toom, Aleksander Pertelson, Markus Viitkar, Oskar Luks, Hendrik Varul, Vahur Oolup, Artur Morgenson.

Peatreener: Martin Noodla

Treener: Janar Mägi