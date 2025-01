Prantsusmaa maailmameistriks tüürinud Deschamps paneb MM-i järel ameti maha

"2026. aastal saab see läbi. Minu peas on asjad väga selged," lausus Deschamps telekanalile TF1. "Mul on kogu aeg olnud ühesugune iha ja soov hoida Prantsusmaad kõrgeimal tasemel, aga 2026 on väga hea hetk."

"Peab teadma, millal on aeg lõpetada, elu jätkub ka pärast seda. Kõige tähtsam on see, et Prantsusmaa jääks veel paljudeks aastateks tippu."

Endine rahvuskoondise kapten asus Prantsusmaa peatreeneriks 2012. aastal ja on hetkel kõige kauem seda ametit pidanud inimene.

Varem ka Monaco, Juventuse ja Marseille'i klubisid juhendanud Deschamps viis Prantsusmaa 2018. aastal maailmameistriks ja 2022. aastal MM-finaali. 2016. aastal jõuti ka EM-finaali ja 2021. aastal võideti UEFA Rahvuste liiga.

2026. aasta MM-i valikturniiril mängib Prantsusmaa sõltuvalt tulemusest praeguses Rahvuste liigas kas D- või L-alagrupis. Esimesel juhul on vastasteks Ukraina, Island ja Aserbaidžaan, teisel Tšehhi, Montenegro, Fääri saared ja Gibraltar.