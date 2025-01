Üle hulga aja Arsenali võõrsil võitnud Newcastle astus sammu finaali suunas

Skoori avas 37. minutil Alexander Isak ja lõppseisu vormistas kuus minutit pärast teise poolaja algust Anthony Gordon.

Ühtlasi teenis Newcastle võõrsil Arsenali vastu esimese võidu viimase 14 kohtumise jooksul.

Newcastle United on võitnud ajaloo jooksul liigakarikasarja kohel korra, viimati üsna hiljuti ehk ülemöödunud hooajal. Nüüd on neil veebruari alguses kodus toimuva korduskohtumise eel kaheväravaline edu.

Kolmapäeva õhtul kohtuvad teise poolfinaali avamängus Tottenham Hotspur ja tiitlikaitsja Liverpool, kes on ühtlasi kümne karikavõiduga ka sarja läbi aegade edukaim klubi.