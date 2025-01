Itaalia meedia: Tunjov lahkub Pescarast, huvilisi on Itaaliast, Belgiast ja Poolast

Alates 2018. aastast saapamaal mänginud Tunjov liitus Pescaraga 2023. aastal. Kui mullu lõi Tunjov 28 mänguga seitse väravat, siis tänavu on tema roll olnud marginaalne – senise 21 mängu jooksul on ta platsil käinud 13 korda, löönud ühe värava ning andnud ühe resultatiivse söödu. Peamiselt on Tunjov sekkunud vahetusest, vahendab Soccernet.ee.

Kuigi Tunjovi leping Pescaraga kehtib järgmise aasta suveni, arvab kohalik meedia, et eestlane tehakse sel talvel rahaks. TuttoPescaraCalcio ja TuttoAscoliCalcio seostavad teda liigakaaslaste Campobasso ja Ascoliga, kes on Serie C B-grupis vastavalt üheksandal ja 11. positsioonil, Pescara on hetkel kolmandal kohal. Lisaks kirjutatakse, et Tunjovi uueks sihtkohaks võib olla ka Belgia või Poola.