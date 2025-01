Endise maailma esinumbri poeg pälvis slämmidebüüdil kiidusõnu

16-aastane Cruz Hewitt alustas kunagise maailma 16. reketi vastu närviliselt, kuid mängis teises setis tunduvalt paremini. Sellele vaatamata pidi noor austraallane tunnistama tund ja 14 minutit kestnud kohtumises vastase 6:1, 6:4 paremust.

"Cruz mängis väga hästi," kiitis Basilašvili. "Ta sai just 16-aastaseks. Kui mina oleksin tema vanuselt Austraalia lahtistel mänginud, siis oleksin ilmselt püksi teinud. Tore oli näha, et ta suutis raske alguse järel edasi pingutada. Ma usun, et temast võib tulevikus asja saada."

Cruzi nimekas isa tegi sarnaselt pojale enda slämmidebüüdi kodumaa pinnal, kuid slämmitiitlit seal kunagi ei võitnud. Lleyton Hewitti parim etteaste Austraalia lahtistel sündis 2005. aastal, kui ta kaotas finaalis venelasele Marat Safinile.

Vanem Hewitt sai võidurõõmu slämmiturniiril siiski tunda, tõstes karika pea kohale USA lahtistel nii 2000. aastal (meeste paarismäng) kui ka 2001. aastal (üksikmäng) ning 2002. aastal Wimbledonis (üksikmäng).

Aastate eest Lleyton Hewitti mantlipärijaks peetud Bernard Tomic (ATP 214.) piirdus samuti ühe matšiga. 32-aastane austraallane kaotas kvalifikatsiooni esimeses ringis 3:6, 1:6 21. asetusega slovakile Jozef Kovalikule (ATP 128.).

Karjääri tipphetkel maailma edetabelis 17. kohal olnud ja 2011. aastal teismelisena Wimbledonis veerandfinaali jõudnud Tomic mängis viimati Austraalia lahtistel põhitabelis 2022. aastal.