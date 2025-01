Tottenhami talisman jätkab klubis veel vähemalt ühe hooaja

Inglismaa kõrgliigaklubi Tottenham Hotspur teatas teisipäeval, et pikendas aasta võrra lepingut meeskonna kapteni Son Heung-miniga.

32-aastase Soni leping Põhja-Londoni valge klubiga pidi lõppema tänavu suvel, kuid lõuna-korealase kontrahis oli klausel, mis andis klubile õiguse seda aasta võrra pikendada. Niisiis on Son Tottenhamiga seotud vähemalt kuni 2026. aasta suveni.

"Suurepärane uudis," ütles Tottenhami juhendaja Ange Postecoglou BBC vahendusel. "Ta on viimased kümme aastat meie klubis kandvat rolli kandnud. Meie eesmärk on tagada, et ta lõpetaks oma Tottenhami-karjääri mingigi karikaga."

2015. aastal Tottenhamiga liitnud Son on klubi esindanud kõikide sarjade peale 431 kohtumises ja löönud 169 väravat, olles nende näitajate poolest klubi ajaloos vastavalt 11. ja neljandal kohal. Käimasoleval hooajal on tema arvel 23 kohtumist, seitse väravat ja kuus väravasöötu.

Suvel on lõppemas ka väravavahi Fraser Forsteri ning kaitsjate Sergio Reguiloni ja Ben Daviese lepingud. The Athleticule teadaolevalt kavatseb Tottenham lähiajal pikendada ka Daviese lepingut, Forsteri ja Reguiloni saatused on lahtised.