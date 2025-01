Van Aert võidutses mudasel koduetapil

Eliitmeeste konkurentsis tegi hooaja avastardi Van Aert, kellele kaheksaringilisel võistlusel vastast ei olnud. Belglase võiduajaks mõõdeti 1:02.49. Kaasmaalased Emiel Verstrynge ja Joran Wyseure (mõlemad Crelan-Corendon) kaotasid talle vastavalt ühe minuti ja 20 sekundiga ning ühe minuti ja 41 sekundiga, vahendab EJL.ee.

"Mõnikord panevad cyclo-crossi võistlused mõtlema, miks ma seda teen," tõdes Van Aert finišis "Võit tähendab mulle palju. See andis enesekindlust juurde, et teha tööd edasi maanteehooaega silmas pidades."

Eliitnaiste seas läks nelikvõit Hollandisse, kui parimad olid Brand (55.08), Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck; +0.30), Fem Van Empel (Team Visma | Lease a Bike; +0.41) ja Manon Bakker (Crelan-Corendon; +1.26).

"Hea tunne on võita, aga mõtlesin esimest korda elus, et kas tõesti peab uuele ringile minema," ütles Brand. "Teise ringi lõpus kasvas mu edu juba teiste ees, seega teadsin, et pean keerulistes kohtades hästi keskenduma, et hoida piisavalt kiirust ja siis on võit kindel."

MK-sarja üldarvestuses hoiavad liidripositsioone Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Cibel Clementines) ja Brand.

MK-sarja kümnes etapp peetakse 19. jaanuaril Hispaanias Benidormis.