Venno ja Kullerkann tegid piiri taga punktirohked esitused

Enamikest liigadest erinevalt peeti rohkem mänge Kataris, kus Oliver Venno koduklubi Al Rayyan teenis ühe võidu ja ühe kaotuse. Esmalt tuli tunnistada Al Wakrahi 3:1 (25:20, 26:24, 22:25, 25:18) üleolekut, Vennolt oma meeskonna parimana 26 punkti (+16). Seejärel saadi tulemusega 3:2 (25:22, 16:25, 24:26, 25:22, 15:12) jagu SC Police'ist, eestlasest diagonaalründaja panustas taas 26 punkti (+9). Tabelis hoitakse 20 punktiga teist positsiooni, vahendab Volley.ee.

Poola meeste kõrgliigas sai vajalikku võidulisa Märt Tammearu tööandja Lvivi Barkom, kes alistas 3:2 (25:23, 25:17, 20:25, 21:25, 16:14) Rzeszowi Asseco Resovia. Tammearult osalise mänguajaga kaks punkti (+1). Robert Tähe koduklubi Gorzowi Cuprum sai aga 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 25:27) kaotuse Kedzierzyn-Kozle Zakzalt. Täht panustas 14 punktiga (+5). Tabelis asub Gorzow 22 punktiga 12. kohal ja Lviv 13 punktiga 14. real.

Poola naiste meistriliigas said Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostiku naiskond viimati 1:3 (19:25, 13:25, 25:18, 16:25) kaotuse Rzeszowilt, eestlanna tõi 12 punkti (+7). Kristiine Miilen ja Radomi Radomka said aga võidurõõmu tunda, alistades 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) Bydgoszczi. Miileni arvele jäi seitse punkti (+5). Tabelis on Laagi tööandja 29 silmaga neljandal ja Miileni tööandja 18 punktiga viiendal real.

Šveitsi meistriliigas pidi Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois tunnistama Amriswili 3:1 (25:13, 24:26, 25:20, 25:19) üleolekut. Kurik tõi 14 punkti (+0). Tabelis on Genfi klubi 25 punktiga neljas.

Itaalia esiliigas aitas Karli Allik Cuneo meeskonna 3:1 (25:23, 25:20, 17:25, 25:22) võidule Porto Viro üle, tuues üheksa punkti (-4). Äsja liigat vahetanud ja samuti Itaalia esiliigas maandunud Kevin Saare tööandja Aversa sai kirja 3:2 (25:23, 18:25, 25:22, 23:25, 16:14) võidu Pino meeskonna vastu, Saar veel kaasa ei teinud. Tabelis on Aversa 27 punktiga viies ja Cuneo samuti 27 punktiga kuues.

Prantsusmaa kõrgliigas sai Marx Aru koduklubi Tourcoing kirja 3:1 (25:9, 25:23, 23:25, 25:19) võidu Arago de Sete'i üle, Aru ei mänginud. Tabelis on Tourcoing 32 silmaga esimene, Ardo Kreegi tööandja Nice asub 19 punktiga kaheksandal positsioonil.

Kadi Kullerkannu tööandja Thessaloniki Aris sai Kreeka meistriliigas kirja 3:2 (23:25, 22:25, 26:24, 25:21, 15:9) võidu A.O.N. Amazonese vastu. Kullerkann tõi 17 punkti (+7). Tabelis ollakse 15 punktiga seitsmendad.

Portugalis sai Carmel Varese koduklubi CD Fiaes 0:3 (19:25, 16:25, 17:25) kaotuse Victoria Guimaraeselt, statistika pole saadaval. Tabelis on Fiaes 13 silmaga üheksandal real.

Innsbrucki Hypo Tirol ja Robert Viiber teenisid Austrias 3:0 (25:18, 25:17, 25:16) võidu St. Pölteni üle. Statistika pole saadaval. Tabelis on Innsbruck 39 punktiga liidrikohal.

Timo Tammemaa koduklubi Hokkaido Voreas sai Jaapani meistriliigas kirja kaks kaotust Tokyo Great Bearsilt. Esmalt saadi 0:3 (11:25, 25:27, 21:25) kaotus ja seejärel 2:3 (23:25, 25:22, 25:27, 16:25, 9:15) kaotus. Tammemaalt seitse ja 11 punkti. Tabelis jätkatakse viimasel kohal.