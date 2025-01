Järjekordne võit hoiab Nottinghami tähtsa mängu eel tiitlikonkurentsis

1970. aastate lõpus absoluutsesse tippu tõusnud ja kaks Euroopa karikat võitnud Nottingham mängib taas hiilgeaegade vääriliselt, kui on sarnaselt Arsenalile kogunud 40 punkti ning sellega Liverpooli ning Londoni klubi järel kolmandal kohal. On tõenäoline, et Inglismaa saab järgmiseks hooajaks ka viienda Meistrite liiga koha, praegu on viiendal positsioonil Newcastle, kes on kogunud 35 punkti. Esmaspäeval tõid Nottinghamile võõrsilvõidu Morgan Gibbs-White'i, Chris Woodi ja Taiwo Awoniyi väravad.

Nottingham kaotas viimati detsembri alguses, kui jäi võõrsil 0:3 alla tiitlikaitsjale Manchester Cityle. Sellele on järgnenud võidud Manchester Unitedi, Aston Villa, Brentfordi, Tottenhami, Evertoni ja nüüd Wolvehamptoni üle. Järgmisena võõrustatakse nädala lõpus Inglismaa karikasarjas Luton Towni ja seejärel teisipäeval tabeliliidrit Liverpooli.

"Kui nad alistavad Liverpooli, võitlevad nad meistritiitli nimel," rääkis endine Liverpooli kaitsja Jamie Carragher pärast esmaspäevast mängu Sky Sportsis. "Kui Meistrite liiga kohad lähevad esimesele viiele meeskonnale, on neil pagana hea võimalus."

Viimati mängis Forest Euroopas hooajal 1995/96. "See [taas eurosarjas mängimine] oleks suurepärane," sõnas esmaspäevase avavärava löönud Gibbs-White. "On fänne, kes saavad seda kogeda teistkordselt. Tahame neile klubina selle võimaluse anda. Meie omanik usub sellesse, meie usume sellesse. Võtame mäng korraga ja ei mõtle liialt ette."

Esmaspäevase võiduga tähistas Forest ühtlasi legendaarse treeneri Brian Cloughi ametisse nimetamise 50. aastapäeva. Just tema käe all tuli meeskond 1978. aastal Inglismaa ja järgmisel kahel kevadel Euroopa meistriks. "Meie jaoks tähendab see palju, sest Brian Clough on klubi legend. Viiteid temale leiab üle kogu Nottinghami, meie staadionil ja treeningväljakul. See inspireerib meid," rääkis praegune peatreener Nuno Espirito Santo.