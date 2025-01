Guardiola sõnul tuleb Grealishil koht algkoosseisu välja teenida

Hooajal 2022/2023 oli Grealish väga särav. Ta tegi klubi eest kaasa 50 kohtumist, lõi viis väravat ja andis 11 resultatiivset söötu ning aitas meeskonna võita nii Inglismaa meistritiitli, Inglismaa karika kui ka Meistrite liiga.

Eelmisel hooajal tema sära tuhmus ja inglast ei arvatud ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile sõitnud koondisesse. Tänavusel hooajal on ta Premier League'is vaid kuuel korral algkoosseisu pääsenud.

Laupäevases 4:1 võidumängus West Ham Unitedi üle täitis tema positsiooni brasiillane Savinho. "Savinho on võrreldes Jackiga paremas vormis ja kõike muud ning mängitasin just seetõttu Savinhot," põhjendas Guardiola.

"Kas ma sooviksin tagasi seda Jacki, kes aitas meid kolme karikani? Jah, ma tahan seda, aga pean jääma enda suhtes ausaks. Võite öelda, et see on ebaõiglane, aga neil tuleb võidelda."

"Kui te nii mõtlete, siis see on okei, aga mulle tuleb tõestada, et "okei, ma võitlen Savinhoga, et mängida sel positsioonil iga päev, iga nädal ja iga kuu"," jätkas Guardiola.

Sarnaselt Grealishile pole soovitult kulgenud ka Man City hooaeg tervikuna ja meeskond asub 20. vooru järel 34 punktiga alles kuuendal kohal. Laupäeval minnakse Inglismaa karikasarjas vastamisi tugevuselt neljandal liigatasemel mängiva Salford Cityga.