Mullune Wimbledoni tšempion ei mängi Austraalias

29-aastane tennisemängija vigastas selga sügisel ja see valmistas talle muret ka novembris Riyadhis toimunud WTA aastalõputurniiril.

"Kahjuks pole mulle eelmise hooaja lõpus muret valmistanud seljavigastus endiselt täielikult paranenud," teatas tšehhitar ühismeedias.

"See valmistab pettumuse, sest mulle meeldib Melbourne'is mängida ja mul on eelmisel aastal veerandfinaali jõudmisest nii head mälestused... teen kõvasti tööd, et täie tervise juurde naasta."

Kuigi hetkel maailma edetabelis kümnendat kohta hoidva Krejcikova triumf Wimbledonis oli üllatus, siis tegemist polnud tema esimese slämmivõiduga, sest samaväärse tiitlini jõudis ta ka 2021. aastal Prantsusmaal.

Aasta esimene slämmiturniir ehk Austraalia lahtised algavad 12. jaanuaril.