Levadiaga liitus mullu Taani kõrgliigas mänginud poolkaitsja

Tallinna FCI Levadia jalgpalliklubi teatas esmaspäeval, et on sõlminud lepingu Ghanast pärit Enock Otooga, kes mängis mullu Taani kõrgliigas.

20-aastane ründav poolkaitsja siirdus 2022. aasta suvel koduriigist Taani Nordsjaell U-19 meeskonna akadeemiasse. 2024. aasta jaanuarist esindas mängija aga juba Taani Lyngby jalgpalliklubi. Otoo on just oma tehniliste oskuste ja kiirete jalgade poolest meeskonnale hea täiendus, teatas Levadia oma kodulehel.

"Ma tean, et Levadia on meeskond, kes armastab suurema osa ajast palli vallata, domineerida ja vastasele endast ohtu kujutada. See on midagi, millest tahaksin osa saada," sõnas Otoo.

"Mis mind klubiga liituma pani, oli mulle esitatud plaan. Peatreener ja klubi tervikuna tegid mulle selgeks, kuidas nad aitavad mul mängijana areneda ja kuidas ma meeskonda sobitun. Noore jalgpallurina oli mul seda väga hea kuulda. Ma tean, et see on ka meeskond, mis annab noortele mängijatele võimaluse end tõestada, mis oli minu jaoks samuti väga oluline," lisas ta.

Levadia esindusmeeskond koguneb hooajaeelseks treeningperioodiks teisipäeval. Klubi sõnul on eesmärgid sel aastal veelgi suuremad ning mõlemad uued välismängijad on esimeseks treeninguks Eestis kohal.