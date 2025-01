Kuuba jahib kodusel Euroopa karikaetapil pjedestaaliikohta

Vähese võistlemise tõttu maailma edetabelis viiekümnenda koha piirilt 120. kohale langenud Kuuba sai turniiriks kolmanda asetuse. Põhiturniiri esimeses ringis tuleb tal vastamisi minna Ukraina mängija Sofiia Lavrovaga (BWF 268).

Maailmaedetabeli punkte andval 5000 dollari suuruse auhinnafondiga võistlusel osalevad sulgpallurid 36 riigist ning väljakule on tulemas ka kõik Eesti parimad mängijad. "Konkurents on tugev, palju mängijaid Euroopast ning samuti ka Aasiast. Arvan, et mängides oma mängu ning võttes mäng korraga, on võimalused esikolmikusse jõudmiseks head," ütles Kuuba.

Otse põhivõistlusele pääses eestlastest veel Helis Pajuste, kes kohtub Uljana Volkskayaga Poolast. Teised eestlannad alustavad naiste üksikmängus kvalifikatsioonist.

Meeste üksikmängus peavad kõik Eesti mängijad võistlust alustama kvalifikatsioonivõistluselt. Eesti meister Tauri Kilk kohtub esimeses ringis Danõlo Ševtšukiga Ukrainast ning Karl Kert mängib esimese mängu prantslase Clement Massiasega.

Paarismängus on Eesti parima paari Kati-Kreet Käsneri ja Helina Rüüteli esimesteks vastasteks rootslased Ebba Holmström ja Elin Öhling. Käsneri ja Rüüteliga samal tabelipoolel mängib ka valitsev Euroopa meister Margot Lambert koos oma uue paarilise Camille Pognantiga. Edu korral esimestes ringides võiksid Käsner ja Rüütel kohtuda prantslastega poolfinaalis.

Meeste paarismängus selgub Eesti meistrite Kilki ja Kerti esimene vastane kvalifikatsioonivõistluselt. Segapaarismängus said Eesti parimad Kristjan Kaljurand ja Helina Rüütel loosiga avamänguks eeldatavalt keerukad vastased, traditsiooniliselt tugevast sulgpalliriigist Hiina Taipeist Ting Yen-Cheni ja Liao Jui-Chi.

Neljapäeval selguvad Kalevi spordihallis kvalifikatsioonist põhivõistlusele pääsejad. Reedel mängitakse põhiturniiri kaks esimest ringi. Veerandfinaalid algavad laupäeval, Euroopa karikaetapi võitjad selguvad pühapäeval kell 10 algavates finaalides.