Tiitlikaitsja alistanud Oklahoma City jõudis rekordilise võiduseeriani

Suurepärases hoos Thunder alustas kohtumist hästi, kuid Celtics haaras teise veerandi alguses ohjad ning saavutas enne poolaja lõppu 13-punktilise eduseisu. Bostoni edu säilis terve kolmanda veerandi vältel, kuid Thunder kaevas end kaotusseisust välja ning läks otsustava veerandi alguses taas juhtima.

Thunderi hoog ei raugenud ning Oklahoma City pani viis minutit enne mängu lõppu võidule vinge punkti, kui Shai Gilgeous-Alexander blokeeris Jayson Tatumi viske ning Isaiah Hartenstein pani järgnenud rünnakul Derrick White'i postrile.

WHAT A SEQUENCE FOR THE THUNDER



SGA blocks it then lobs it up to Hartenstein!



CROWD BUZZING... OKC UP 9 ON NBA TV! pic.twitter.com/cTXCg6bkE1