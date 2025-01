Lisaaja värav tõi USA-le teise järjestikuse MM-tiitli, pronks Tšehhile

Soome koondis asus kaheksandal minutil Jesse Kiiskineni väravast juhtima, kuid James Hagens taastas viis minutit hiljem viigiseisu. Soomlaste vastus võttis aega minuti, kui Tuomas Uronen nad taas juhtima viis ning teise kolmandiku alguses kahekordistas Emil Pieniniemi eduseisu.

USA suutis siiski enne otsustavat kolmandikku viigistada, kui Brandon Svoboda 18. minutil tabamuseni jõudis ning Cole Hutson pool minutit enne teise kolmandiku lõppu veel ühe värava viskas.

Kuivõrd kolmandal perioodil väravalisa ei sündinud, selgus juunioride maailmameister lisaajal, kus ameeriklased olid selgelt aktiivsemad. 18-aastane Teddy Stiga pääses pärast kaheksat minutit Soome puuriluku Petteri Rimpineniga üks-ühele ning tõi USA-le MM-tiitli.

TEDDY STIGA SCORES THE GOLDEN GOAL



TEAM USA WINS BACK TO BACK GOLD MEDALS!#WorldJuniors pic.twitter.com/dkUcdLjRGB — TSN (@TSN_Sports) January 6, 2025

"Nad alustasid paremini, aga kõik nägid, kuidas me teise kolmandiku viimased kümme minutit mängisime," ütles turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Ryan Leonard. "Jää oli meie poole kaldu ja nad ei saanudki väga palju litrit. Me kasutasime võimalused ära ja viigistasime. Teadsime, et kui mängime oma mängu, siis juhtuvad head asjad."

Ameeriklased sooritasid 40 pealeviset, kuid turniiri parimaks väravavahiks valitud Rimpinen hoidis soomlasi suurepäraste tõrjetega mängus.

USA jaoks oli see seitsmel tiitel juunioride maailmameistrivõistlustelt ning ameeriklastel õnnestus esmakordselt kahel järjestikusel aastal maailmameistriks tulla. Järgmisel aastal saavad nad tiitlit kaitsta kodupubliku ees Minnesotas.

Pronksi teenis Tšehhi koondis, kes alistas pika ja pingelise karistusvisete seeria järel Rootsi 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 3:2). Mõlemad meeskonnad realiseerisid oma teise katse, kuid väravavahid tegid seejärel suurepärast tööd ning kumbki meeskond ei suutnud järgmises kümnes voorus realiseerida.

Rootslane Otto Stenberg oli 13. voorus taas edukas, kuid Eduard Sale vastas. Stenberg eksis järgmises, kuid Sale vise leidis taaskord väravavõrgu ning Tšehhi teenis juunioride MM-i kõige pikemas karistusvisete seerias siiski võidu.