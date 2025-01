Gauff ja Fritz tõid USA-le teise tiitli

Coco Gauff alistas naisüksikmängus Iga Swiateki 6:4, 6:4. Poolatar juhtis seejuures teises setis 4:2, ent Gauff võitis seejärel neli geimi järjest.

"Ma usun, et olen üks maailma parimaid mängijad ja kui ma mängin head tennist, siis on mind raske võita. Täna mängisin väga hästi ja mul on hea meel, et tõin meie võistkonnale punkti. Ma ei hakka valetama, Iga vastu oli ikka väga raske mängida," rääkis Gauff matši järel.

Järgnenud meesüksikmängus sai Taylor Fritz 6:4, 5:7, 7:6 (4) jagu Hubert Hurkaczist ja vormistas USA-le matšivõidu.

Lisaks Gauffile ja Fritzile kuulusid võidukasse võistkonda veel Denis Kudla, Danielle Collins, Robert Galloway ja Desirae Krawczyk. Võistkonna kapteniks oli Michael Russell, kes töötab igapäevaselt Fritzi treenerina.

Ameeriklased võidutsesid United Cupil teist korda – 2023. aastal oldi mängudega neli-null üle Itaaliast. Poola mängis finaalis ka mullu, siis jäädi alla Saksamaale üks-kaks.