Sabalenka tegi aastale võiduka sissejuhatuse, Osakat tabas finaali ajal tagasilöök

Turniiril settigi kaotamata finaali jõudnud Sabalenka loovutas Kudermetovale esimese seti 4:6, kuid võitis kaks järgmist 6:3 ja 6:2. Kogu kohtumine kestis tund ja 47 minutit. Tegemist on Sabalenka neljanda tiitliga Austraalia pinnal ja karjääri 18. WTA tiitliga.

21-aastane Kudermetova tegi finaalikaotusele vaatamata suurepärase turniiri. Ta alustas oma teekonda kvalifikatsioonist ning seljatas seejärel põhitabelis mitu nimekat vastast. Sealhulgas sai ta maailma üheksanda reketi Darja Kasatkina alistamisega oma karjääri esimese võidu maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle.

Paarismänguturniiril võidutsesid venelannad Diana Shnaider ja Mirra Andrejeva, kes said finaalis 7:6 (6), 7:5 jagu Priscilla Honist (Austraalia) ja Anna Kalinskajast (Venemaa).

Aucklandis toimunud WTA 250 kategooria turniiril jäeti neljakordse slämmivõitja Naomi Osaka (WTA 57.) ja taanlanna Clara Tausoni (WTA 50.) vaheline finaal esimese seti järel pooleli.

Osaka võitis 42 minutit väldanud avaseti 6:4, kuid võttis seejärel meditsiinilise pausi ja pärast treeneriga konsulteerimist otsustas Tausonile loobumisvõidu anda. Esialgse info kohaselt vigastas jaapanlanna kõhulihast.

"Ma nautisin siin turniiril mängimist ja mul on sügavalt kahju, et see niimoodi lõppes," ütles pisaratega võidelnud Osaka autasustamisel. "Sellisel viisil ei soovi keegi ühtegi matši võita, eriti finaali. Tundsin, et minus oli veel palju sees," sõnas Tauson.

Osaka taandus tippspordist 2023. aastal, kui ta emaks sai ja naasis võistlustulle eelmise aasta alguses. Kui jaapanlanna oleks Aucklandi turniiri võitnud, siis oleks tegemist olnud tema esimese tiitliga pärast 2021. aasta Austraalia lahtiseid.

22-aastane Tauson teenis karjääri kolmanda WTA tiitli, eelmised kaks pärinevad 2021. aastast.