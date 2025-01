Napoli tõusis taas tabeli tippu

Napoli asus kohtumist juhtima 29. minutil, mil Romelu Lukaku söödust oli täpne David Neres. Fiorentina viigistas seisu kuus minutit hiljem, kuid VAR fikseeris väravale eelnenud olukorras käega mängu ja viigitabamus tühistati.

Külalismeeskond kasvatas eduseisu 54. minutil, mil Fiorentina kaitsja Matias Moreno veale järgnenud penalti realiseeris Lukaku. Lõppseisu eest kandis hoolt Scott McTominay, kes skooris 68. minutil oma liigahooaja neljanda värava.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Napoli tõusis 44 punktiga liidrikohale, kuid ühe mängu vähem pidanud Atalanta on 41 punktiga teine. Valitsev meister Milano Inter on liidrist nelja punkti kaugusel, aga neil on võrreldes Napoliga kaks mängu vähem peetud.

Sel nädalal Itaalia superkarikaturniiril osalenud Atalanta ja Inter peavad oma järgmised liigamängud tuleval nädalavahetusel.

Teised tulemused:

Verona - Udinese 0:0

Venezia - Empoli 1:1