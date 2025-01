Anthony Edwardsi 53 punktist Timberwolvesile ei piisanud

Pistons tegi tasavägiselt kulgenud avaveerandi järel suurema vahe sisse teise veerandaja alguses ning hoidis ülejäänud kohtumise 15- kuni 20-punktilist eduseisu.

Timberwolvesi tagamängija Anthony Edwards andis endast kõik, et omasid mängus hoida, visates karjääri tippmarki tähistavad 53 punkti. Ta sooritas väljakult 31 viset, tabades neist 16, seejuures läbis 15 kolmepunktiviskest korvirõnga 10. Edwardsist sai ühtlasi esimene mängija Timberwolvesi ajaloos, kes on visanud ühes mängus üle poole meeskonna punktidest.

Pistonsi rünnakut vedas Cade Cunningham, kelle arvele kogunes 40 punkti. Lisaks jagas ta üheksa tulemuslikku söötu ja hankis kuus lauapalli.

Pikalt põlvevigastust ravinud Kawhi Leonard teenis läinud ööl hooaja esimesed mänguminutid, kui tema koduklubi Los Angeles Clippers (20-15) sai kodusaalis 131:105 (29:28, 45:26, 24:22, 33:29) jagu Atlanta Hawksist (18-18).

Leonard pääses platsile 19 minutiks ning panustas 12 punkti, kolme lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõikega. Norman Powell tõi võitjate parimana 20 silma ja Ivica Zubac sooritas kaksikduubli 18 punkti ja 18 lauapalliga. Trae Young viskas Hawksi kasuks 20 punkti ja andis 14 resultatiivset söötu.

Teised tulemused:

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 121:113

Chicago Bulls - New York Knicks 139:126

Miami Heat - Utah Jazz 100:136

Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 102:105

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 111:122 (la.)

Indiana Pacers - Phoenix Suns 126:108

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 94:123

