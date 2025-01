Sloveenia meedia: Alex Matthias Tamm sõlmis liiga liidriga lepingu

Möödunud Premium liiga hooajal 28 väravaga liiga parimaks väravakütiks kroonitud Tammest sai hooaja järel vabaagent, sest leping Nõmme Kaljuga lõppes ning ta avaldas soovi end välismaal proovile panna, vahendab Soccernet.

23-aastase ründaja karjäär näib nüüd jätkuvat Sloveenia pealinnas, seda kinnitas ajalehele klubi spordidirektor Goran Boromisa. "Ta on väravalööja, aga mis veelgi tähtsam, siis tal on endiselt palju arenguruumi. Ta kasvas oma keskkonnast välja ja on valmis uueks väljakutseks. Täpselt nagu meie filosoofia ette näeb, saime omale andeka mängija, keda saame lihvida ja edasi müüa," rääkis Boromisa Delole.

Ljubljana Olimpija on kolmekordne Sloveenia meister (2015-16, 2017-18 ja 2022-23) ning neljakordne karikavõitja (2017-18, 2018-19, 2020-21 ja 2022-23). Käimasoleval hooajal juhitakse Sloveenia kõrgliigat 18 vooru järel kuuepunktilise eduga.

