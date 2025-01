Karmilt kukkunud Sarrazin jõudis kodumaale: me ei räägi põlveoperatsioonist

Sarrazin kukkus 27. detsembril Bormios kiirlaskumise treeningul ning ta viidi helikopteriga haiglasse. Neljapäeval teatati, et prantslane pääses intensiivravist välja ning laupäeval kinnitati, et Sarrazin viidi kodumaale Lyoni Medipole'i haiglasse, kus teda ootab ees pikk taastumisperiood.

Prantsusmaa koondise arst Stephane Bulle rääkis, et Sarrazinil tekkis kukkumise järel hematoom. "Tal läheb hästi, aga ta on väsinud ja tal on suhtlemisega raskusi. Tal on hea meel Prantsusmaal tagasi olla ja ta on teadlik kõigest, mis temaga juhtus," ütles arst.

"Nüüd alustab ta istumise, söömise ja seismisega. Sellisest koomast välja tulles oled sa täielikult kurnatud. Tal on väga raske silmi avada, ta näeb kahekordselt ning ajurõhk häirib nägemist," lisas Bulle. "Me ei räägi põlveoperatsioonist, see oli tõsine ajutrauma."

"Ma ei tea, kas Cyprien saab suusatamisega jätkata, aga me anname endast kõik, et talle sel teekonnal toeks olla," sõnas arst.

Sarrazin on oma karjääri jooksul käinud olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel, MK-sarjas on ta teeninud viis etapivõitu ning kokku üheksa pjedestaalikohta. Mullu saavutas ta üldarvestuses viienda koha, kiirlaskumises pälvis ta hooaja peale teise koha.