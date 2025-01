Kindla võidu teeninud Bigbank kerkis vähemalt päevaks Balti liiga liidriks

Kodupubliku ees mänginud Bigbank alustas kohtumist tugevalt ning võitis avageimi 25:19. Teise geimi alguses jäid nad natukeseks tagaajaja rolli, kuid 5:5 viigiseisult võitis Tartu viis punkti järjest ning realiseeris siis 25:20 võidu. Kolmandas geimis pani Bigbank oma paremuse maksma ning vormistas 25:14 võiduga kolm-null võidu.

Martti Juhkami tõi võitjatele 18 punkti (+14), Valentin Kordas lisas omalt poolt 16 punkti (+7) ning Stefan Kaibaldi arvele jäi 11 punkti (+8). Riia klubi resultatiivseim oli 11 punkti toonud Matiss Gabdullins (+8).

Tartu vastuvõtt oli 44 protsenti, rünnakuid lahendati 58-protsendilise eduga. Blokist teeniti neli punkti, serviässasid kogunes kaks.

Võiduga kerkis Bigbank Cronimet liiga tabeliliidriks, aga Pärnu VK mängib pühapäeval samuti Robežsardze/Riiaga. Bigbankil on 24 punkti, aga Pärnu on kahe punkti kaugusel. Samas on Pärnu pidanud liigas ühe kohtumise enam. Kolmandal kohal jätkab 20 punktiga Võru Barrus, sama palju punkte on Jekabpilsi Lužil.