Sabalenka teenis Austraalias karjääri 40. võidu

Sabalenka alistas poolfinaalis 6:3, 6:2 Mirra Andrejeva (WTA 16.). Teel finaali pole Sabalenka kaotanud ühtegi setti.

Kahel viimasel aastal Austraalia lahtistel meistrivõistlustel triumfeerinud Sabalenka läheb Brisbane'is finaalis vastamisi Polina Kudermetovaga (WTA 107.), kes oli 6:4, 6:3 parem ukrainlanna Anhelina Kalininast (WTA 55.).

Läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud Kudermetovale on see karjääri esimene WTA turniiri finaal, Sabalenkale aga juba 32. finaal, seejuures on ta võitnud enda kolm viimast finaali. Ühtekokku on Sabalenkal 17 turniirivõitu, nende seas kolm slämmiturniiridel.