USA sprinteri kinnipidamisel kasutati elektrišokirelva

Mullu suvel Pariisi olümpial 100 m jooksus pronksi võitnud 29-aastast Kerleyt ähvardab süüdistus kallaletungis, politseinikule vastupanu osutamises ja rahurikkumises, vahendab BBC.

Politsei teatel tegelesid politseinikud parasjagu ühe teise juhtumi uurimisega, kui neile lähenes agressiivse hoiakuga Kerley, kes tundis muret enda auto pärast. Politseiraporti kohaselt osutas Kerley vastupanu ja kui politseinikud püüdsid teda arreteerida, põikles ta neilt eest. Lõpuks saadi neljakesi Kerley kätte ja suruti maha. Politseinike kehakaamerast on näha, et Kerleyl õnnestus taas jalule tõusta ning seepeale kasutasid politseinikud elektrišokirelva, mispeale kukkus sprinter pikali.

Miami meedia teatel käis Kerley reedel kohtus ja seejärel pääses ta kautsjoni vastu vabadusse. Kerley advokaadi sõnul oli kogu vahejuhtum üks suur arusaamatus.

Lisaks Pariisi olümpiapronksile on Kerley auhinnakapis ka 100 m hõbe Tokyo olümpialt. 2022. aastal tuli ta samal distantsil maailmameistriks, lisaks on tal kaks MM-kulda teatejooksudest. 2019. aasta MM-il võitis ta 400 m jooksus pronksi.

Here's Miami Beach Police body camera footage of the takedown and Tasering of Olympic sprinter Fredrick Kerley on South Beach last night, before he was taken to jail on charges of battery on an officer and other offenses. @wsvn #1stOn7 https://t.co/Q6jBhcU1a2 pic.twitter.com/Js7RG2nRHY