Sergio Llull püstitas Euroliiga rekordi

Nimelt sai esimese veerandaja lõpus platsile tulnud Llullist Euroliigas enim väljakul käinud mängija – hispaanlasele oli see karjääri 426. matš Euroliigas, seni jagas ta rekordit eelmisel suvel karjääri lõpetanud Kyle Hinesiga. Üle 400 matši Euroliigas on veel kahel mängijal: Kostas Sloukas mängis äsja enda 406. mängus, eelmisel aastal karjääri lõpetanud Sergio Rodriguezel jäi kirja 405 matši.

Hiljuti tõusis Llull ka mängitud minutite poolest esikohale, ta on Euroliigas platsil olnud enam kui 9410 minutit. Kõigi aegade punktitabelis on Llull 4071 punktiga viies ja tulemuslike söötude arvestuses 1430 korvisööduga kuues.

Bayerni vastu mängis Llull lõpuks 19 minutit ja 32 sekundit, tuues kolm punkti ja andes kaks resultatiivset söötu. Reali parim oli Dznan Musa 15 punktiga, Mario Hezonja lisas 14 ja Facundo Campazzo 13 punkti. Bayerni ridades tõi Carsen Edwards 18 punkti.

Liigatabelis on Bayern 11 võidu ja kaheksa kaotusega seitsmes ning Real kümne võidu ja üheksa kaotusega kaheksas.

Tulemused:

Istanbuli Fenerbahce – Istanbuli Anadolu Efes 84:76

Pariis – FC Barcelona 79:90

Ateena Panathinaikos – Bologna Virtus 111:90

Belgradi Partizan – Tel Avivi Maccabi 98:7

Madridi Real – Müncheni Bayern 88:76

426 games, 1 legend@23Llull is now the all-time leader in EuroLeague appearances#EveryGameMatters pic.twitter.com/hPUgm20YoD