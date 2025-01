Osaka jõudis pea kolmeaastase vahe järel WTA turniiril finaali

WTA 250 kategooria turniiril Uus-Meremaal Aucklandis jäi reedel vihma tõttu mängupäev pooleli ja seetõttu oli laupäev tiheda graafikuga. Ameeriklanna Alycia Parks (WTA 82.) sai esmalt veerandfinaalis 6:1, 6:4 jagu USA-d esindavast Katie Volynetsist (WTA 58.), aga pidi siis poolfinaalis tunnistama Osaka (WTA 57.) 6:4, 6:2 paremust.

Viimati jõudis 27-aastane Osaka WTA turniiril finaali 2022. aasta märtsis. 2023. aasta juulis sai Osaka emaks.

"Ma pole kunagi varem Austraalia lahtiste eelturniiril finaali jõudnud, nii et see on minu karjääris esmakordne," ütles kahel korral Austraalia lahtised võitnud Osaka. "Olen väga õnnelik, et alati on võimalik areneda või paremaks saada, vahet pole, kui vana sa oled."

Aasta tagasi emaduspuhkuselt naasnud Osaka polnud enne Aucklandi ühelgi WTA turniiril ka poolfinaali jõudnud. Enda viimase turniirivõidu sai ta 2021. aastal Austraalia lahtistel.

Aucklandis läheb ta finaalis vastamisi 22-aastase taanlanna Clara Tausoniga (WTA 50.), kes sai reedel pooleli jäänud ja laupäeval jätkunud veerandfinaalis 6:4, 7:6 (7) jagu turniiril esimesena astetatud ameeriklanna Madison Keysist (WTA 21.) ning alistas seejärel poolfinaalis teise ameeriklanna Robin Montgomery (WTA 117.).

Tausonile on see karjääri neljas WTA finaal, esimesed kolm tulid kõik 2021. aastal, kui ta võitis kaks esimest ja kaotas neist viimase.

Omavahel pole Tauson ja Osaka kunagi varem mänginud.