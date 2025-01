Endine Paide väravakütt lõi käed Levadiaga

22-aastane Tambedou mängis 2022. ja 2023. aastal Paide eest kokku 29 kõrgliiga kohtumist ja lõi 13 väravat, kuid on viimastel aegadel pallinud ka Tiraspoli Sheriffis, Tel Avivi Hapoelis ja viimati Gruusia kõrgliigas Batumi Dinamos.

"Olen väga elevil, et saan liituda sellise suurepärasega klubiga nagu on seda FCI Levadia! Tean, et koos suudame saavutada suuri eesmärke ja toetada üksteist igal sammul sellel teekonnal!" lausus Tambedou.

"Usun, et üheskoos üksteist motiveerides saame pakkuda unustamatuid mälestusi nii klubile kui fännidele sel hooajal! Ootan põnevusega, et saaks juba meeskonnaga ettevalmistust alustada! FCI Levadia fännid, kohtume juba õige pea!"

Algava hooaja eel on meeskonnaga liitunud ka kaitsja Tanel Tammik (Tartu JK Tammeka) ning ründajad Gregor Lehtmets (Viimsi JK) ja Mousta Bah (Girona U19). Lahkunud on aga näiteks vasakäär Ioan Jakovlev ning brasiillased Heitor ja Felipe Felicio.