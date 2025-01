Võõrustaja Kanada langes MM-il konkurentsist, Soome mängib Rootsiga

Veerandfinaalid algasid Rootsi ja Läti U-20 koondiste vastasseisuga, aga rootslased suutsid kohtumise esimese 24 minutiga visata kolm vastuseta väravat. Eriks Mateiko tõi enne otsustava perioodi algust küll Läti värava kaugusele, aga viimasel kolmandikul väravalisa ei sündinud ning Rootsi liikus 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) võiduga poolfinaali.

"See oli üldiselt kõige parem meeskond, kes meil MM-il käinud on," ütles Mateiko pärast mängu. "Mängisime iga päev täiest südamest. Tänane kaotus oli karm, nii tasavägise mänguga välja langeda. Aga suured tänud meestele ja eriti [Linards] Feldbergsile, me poleks siin ilma oma väravavahita."

MM-i esimene poolfinaal tuleb Põhjamaade vahel, sest edasi pääses ka Soome koondis. Ka nemad alustasid Slovakkia vastu kolme vastuseta väravaga, Slovakkia viskas teisel kolmandikul vastuseks ühe, aga soomlased läksid enne otsustavat kolmandikku taas kolmega juhtima.

Slovakkia viskas viimasel perioodil kaks väravat ning jõudis neli minutit enne lõpusireeni värava kaugusele, aga Jesse Nurmi viis soomlased kaks minutit hiljem taas kahega juhtima ning kindlustas Soomele 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) võiduga edasipääsu.

Tiitlikaitsja USA tagas omale kindla edasipääsu, kui võitis Šveitsi vastu avaperioodi 4:1 ning lisas teisel perioodil veel kolm väravat. Šveits jõudis otsustaval kolmandikul veel korra tabamuseni, aga USA realiseeris kindla 7:2 (4:1, 3:0, 0:1) võidu.

Ameeriklased kohtuvad teises poolfinaalis Tšehhiga, kes asus võõrustaja Kanada vastu esimesel kolmandikul 3:1 juhtima. Võõrustaja jõudis neli minutit enne kohtumise lõppu viigini, kuid Adam Jecho jõudis 40 sekundit enne mängu lõppu väravani ning Tšehhi lülitas Kanada 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) võiduga konkurentsist.

"Olen mängijate üle väga uhke, aga see ei tähenda veel midagi, oleme alles poolfinaalis. Mingeid medaleid meile veel antud pole," ütles Tšehhi peatreener Patrik Augusta. "Aga selline võit Kanadas 18 000 pealtvaataja ees on midagi, mida need mängijad mäletavad elu lõpuni."

USA on tulnud maailmameistriks kuus korda, Soomel on neli meistritiitlit ning nii Rootsi kui Tšehhi on tulnud maailmameistriks kahel korral. Finalistid selguvad Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva, finaal toimub öösel vastu esmaspäeva.