Tabelitipud Bigbank ja Pärnu alustavad uut aastat koduväljakul

Bigbank võõrustab lätlasi 4. jaanuaril kell 17.00 ja Pärnu kohtub Robežsardzega 5. jaanuaril kell 18.00, kirjutab Volley.ee.

Liidermeeskond on enne uue aasta algust Pärnu meeskond, kel on koos 22 punkti. Tartul on teisena 21 punkti (ja kaks mängu vähem peetud) ning kolmas on Võru Barrus Võrkpalliklubi 20 punktiga. Eesti klubidest on veel Selver x TalTech 10 punktiga eelviimane ehk kuues.

Riia klubi asub liigatabelis 16 punktiga viiendal real. Nende ette mahub Jekabpilsi Luši 20 silmaga ja selja taga asub 11 punktini jõudnud Ezerzeme/DU.

Cronimet liiga põhiturniir lõppeb 8. veebruaril, misjärel algavad play-off'id ning põhiturniiri võitja pääseb otse poolfinaali. Finaal ja pronksimäng mängitakse ühepäevase turniirina, finaalipäev toimub 8. märtsil.