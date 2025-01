Eesti noorte korvpallikoondised saavad uue sponsori

Korvpalliliit teatas reedel, et sõlmitava sponsorlepingu tulemusena saab Swedbankist Eesti korvpalli noortekoondiste peasponsor kui ka noorteliigade nimisponsor.

"Swedbanki panuse tulemusena saame lähtuvalt alaliidu arengukavast suurendada noortekoondiste laagripäevade arvu ning tõsta tugiteenuste kättesaadavust. Lisaks saame senisest rohkem panustada noorteliigade organisatoorsesse poolde, mis kannavad nüüd Swedbank Noorteliiga nime," sõnas Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu.

Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp ütles, et ettevõte tunneb uhkust, et saab toetada Eesti noorte korvpalli arengut Eesti suurima pangana. "Me ei näe seda sponsorlepingut pelgalt toetusena, vaid pikaajalise investeeringuna Eesti korvpalli tulevikku. See aitab noortel sportlastel oma unistusi ellu viia ja tõsta korvpalli kui spordiala üldist tuntust ja mõju Eestis. Oleme rõõmsad, et saame olla osa sellest inspireerivast teekonnast," ütles Lepp.

Swedbanki Noorteliigas osaleb iga-aastaselt kuni 4000 noorkorvpallurit vanuses 10-19. Võistlusklasse, kus selgitatakse igal kevadel välja Eesti meistrid, on kokku üheksa – Mini-liigast kuni U-19 vanuseni välja.