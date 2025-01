Žalgirise treener kritiseeris kohtunikke: ilma vabaviseteta ei saa võita

Žalgiris juhtis koduväljakul Pireuse Olympiakosi vastu kolmanda veerandi alguses 14 punktiga, kuid kaotas veerandi 19:27 ning otsustava perioodi 14:25. Tulemuseks oli 85:92 kaotus, mis oli Leedu klubi jaoks neljas järjestikune.

"Sellise kaitse vastu on võimatu mängida, kui sa vabaviskejoonele ei pääse," ütles Žalgirise juhendaja Trinchieri pärast mängu. "Sellise kontaktiga ja füüsilise kaitse vastu on võimatu mängida. Minu jaoks on asi väga selge. Siis kaotasime enesekindluse. Proovisime rünnata, aga vabavisete number ütleb kõik."

Žalgiris pääses joonele kaheksal korral ning tabas seitse viset, Olympiakos käis joonel 17 korda ning viskas sisse 12 vabaviset. Leedu klubi tegi kokku 19 pallikaotust ning tabas 38-protsendilise eduga 14 kaugviset, kuid mängu viimasel veerandil läbis korvirõnga vaid kuus nende 21-st viskest.

"Kui hakkad kolmeseid viskama, tuleb vastane kolmepunktijoonele ja saad neist mööda minna. Aga kui see ei too vabaviskeid, ei saa mängu võita. See on lihtne matemaatika," ütles Trinchieri. "Kõige tõhusamad visked korvpallis on vabavisked ja kolmesed, kas pole? Me tõime nad korvi alt välja, sest nad on suured mängijad. Tegime seda - nad tulid välja ja mängisime nad üle. Mängijad tegid piisavalt, vaadake statistikat."

"Olympiakosel on kaitse, mis võtab mängurõõmu ära. Nad löövad, hoiavad, haaravad... Uskuge mind, selle vastu on raske mängida. Kui sa vabaviskeid ei saa, on see sootuks võimatu," lõpetas Trinchieri.

13 võitu ja kuus kaotust kogunud Olympiakos jätkab Euroliiga liidrina, Žalgiris on kümne võidu ja üheksa kaotusega langenud üheksandale kohale.