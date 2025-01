Kindla võidu teeninud Littler ja van Gerwen lähevad MM-i finaalis vastamisi

Mõlemad finalistid teenisid poolfinaalis kindla võidu: Littler alistas 6:1 kaasmaalase Stephen Buntingu, van Gerwen teenis Chris Dobey vastu samuti 6:1 võidu.

Littler jõudis finaali teist aastat järjest, kuid mullu tuli tal 16-aastasena tunnistada Luke Humphriesi paremust. "Kui me mängime mõlemad finaalis nii nagu täna, siis tuleb see tõeliselt vinge vastasseis," sõnas Littler, kellest saaks võiduga ajaloo noorim maailmameister.

35-aastane van Gerwen saab võimaluse mängida neljanda MM-tiitli nimel. "Ma ei ole lõpule lähedalgi, olen sellest nii kaugel. Tulin siia selge eesmärgiga. Lähen kindlasti tõusudest ja mõõnadest läbi, aga näitasin [poolfinaalis] sisu. Isegi kui mäng ei ole läinud minu kasuks, olen suutnud head mängu näidata. See annab väga palju enesekindlust," sõnas hollandlane.

Maailma edetabeli kolmas van Gerwen ja temast ühe koha võrra allpool asetsev Littler kohtusid eelmise aasta jooksul lausa 12 korda ning omavaheline seeria jäi kuus-kuus viiki.

"Olen viimase aasta jooksul hulganisti kogemust saanud," ütles Littler. "Michael on mänginud paljudes finaalides, minu jaoks on see alles teine. Aga tean, kus eelmine aasta eksisin, teen kindlasti vigade paranduse. Minu jaoks tähendaks see tiitel kõike, aga praegu on mu eesmärk seitse setti ära mängida."

Nooleviske maailmameister selgub reede hilisõhtul.