Rangers lõpetas Celticu vastu poolteist aastat kestnud võidupõua

Rumeenia koondislane Ianis Hagi viis kodumeeskonna seitse minutit kestnud mängu järel madala kauglöögiga juhtima, see viis tabeliliidri täielikult rütmist välja ning Rangers oleks võinud Robin Pröpperi 66. ja and Danilo 81. minuti väravatele lisada veel mitu tabamust.

Celtic oli eelmisest 20 Šotimaa kuulsaimast derbimängust ehk Old Firmist kaotanud vaid ühe, Rangers sai praeguse peatreeneri Philippe Clementi käe all seitsmendal katsel esimese derbivõidu. Viimati oli Glasgow sinine meeskond rohelisest üle 2023. aasta mai keskel.

Celtic liigub kindlalt viimase 14 aasta 13. tiitli poole; sel hooajal on nad 19 mängust võitnud 16 ja viigistanud kaks, edu teisel kohal oleva Rangersi ees on 11 punkti.