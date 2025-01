Kristin Kuuba alustab hooaega koduse Euroopa karikaetapiga

Kodusel tippturniiril teevad kaasa kõik Eesti parimad mängijad. Eesti esireket Kristin Kuuba on jagu saanud pikalt vaevanud vigastustest ja on turniiril kolmanda paigutusega. Meeste üksikmängus soovivad Eesti kaks parimat mängijat Tauri Kilk ja Karl Kert pääseda kvalifikatsioonivõistluselt põhiturniirile. Ka paarismängudes on kõik Eesti täiskasvanute ja noortekoondise tipud maailma edetabeli punkte püüdmas.

Suurimate esindustega on Eestisse tulemas Soome ja Prantsusmaa, kuid võistlemas on ka sulgpallureid Euroopast kaugemalt, sealhulgas Alžeeriast, Malaisiast ja USA-st. Meeste üksikmängus on esimene asetus eelmise aasta EM-pronksil ja Tallinna turniiri tiitlikaitsjal Joakim Oldorffil Soomest. Naiste paarismängus näeb väljakul valitsevat Euroopa meistrit: prantslanna Margot Lambert, kes võitis mullu EM-tiitli, mängib sel hooajal uue paarilise Camille Pognant'iga.

Neljapäeval, 9. jaanuaril toimub Kalevi spordihallis kvalifikatsioonivõistlus. Reedel, 10. jaanuaril algab põhiturniir. Laupäeval kell 10 mängitakse veerandfinaalid ja kell 16 algavad poolfinaalid. Turniiri võitjad selguvad pühapäeval, 12. jaanuaril kell 10.