Koskor sõlmis Tammekaga pika lepingu

"Mul on suur au esindada oma koduklubi ka uuel hooajal. Eelmine hooaeg näitas, et meeskonnas on sisu, potentsiaali ja võitlusvaimu võtta punkte kõikidelt klubidelt. Annan endast kõik, et saavutada midagi ägedat ja suurt Tartuga," teatas Koskor Tammeka Facebooki lehe vahendusel.

Mullu Narva Transi eest mängides Premium liiga parimaks väravakütiks kerkinud Koskor on välismaal kuulunud Islandi klubi Flykiri, Küprose meeskonna Peyia ning Itaalia Serie D klubi Asti ridadesse.