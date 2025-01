Maailma 24. reketile avaseti kaotanud Swiatek aitas Poola poolfinaali

Sydneys toimunud vastasseisus alistas maailma 16. reket Hubert Hurkacz esmalt 7:6 (3), 7:5 Billy Harrise (ATP 125.), ent Katie Boulter (WTA 24.) osutas seejärel WTA tabeli teisele naisele Iga Swiatekile tugevat vastupanu, kuigi pidi lõpuks leppima 7:6 (4), 1:6, 4:6 kaotusega.

Poolatar läks avasetis 4:1 juhtima, Boulter viigistas aga seisu, võites seitsmendas ja kaheksandas geimis üheksast mängitud punktist kaheksa. Avaseti kiires lõppmängus võitis britt seisult 3:4 neli järjestikust punkti.

Teine sett kuulus Swiatekile kindlalt, otsustava vaatuse alguses murdis Boulter kolmandas geimis nulliga, poolatar võttis siis meditsiinilise pausi, tuli väljakule tagasi teibitud parema reiega ning võitis seejärel kaheksa punkti järjest. Seisul 4:4 tõrjus Swiatek ühe briti murdepalli ning murdis siis ise kümnendas geimis nulliga, võites mängu kahe tunni ja 52 minutiga.

"See oli hull mäng," kommenteeris maailma teine reket pärast raskelt tulnud võitu. "Arvasin, et mul on esimeses setis kõik kontrolli all, aga siis hakkas [reielihas] tunda andma ja ma ei reageerinud õigeaegselt. Ma ei tahtnud kolmandas sama viga teha."

Mulluses finaalis Saksamaale kaotanud Poola mängib seekord poolfinaalis Kasahstaniga. Teises poolfinaalis ootab USA Itaalia ja Tšehhi vahelise mängu võitjat.