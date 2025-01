Metsa koduklubi hankis USA koondislase

Sands mängis esimest korda Euroopas aastatel 2022-2023, saades laenulepingu alusel Šotimaa kõrgliigas Rangersi eest kirja 24 kohtumist. USA koondises on Sands mänginud 13 kohtumist, viimati 2023. aasta juulis, vahendab Soccernet.ee.

"Sands pakub põnevat segu atleetlikkusest ja võimekusest. Positiivne on see, et teda saab kasutada nii keskväljal kui ka keskkaitses. Kuna ta on Euroopas juba kõrgel tasemel mänginud, siis usun, et ta suudab klubis ja Bundesligas kiiresti kohaneda," kommenteeris St. Pauli spordidirektor Andreas Bornemann klubi kodulehele.

St. Pauli asub Bundesligas 18 meeskonna konkurentsis 14. kohal, edestades talvepausi ajal ohutsooni nelja punktiga. Karol Mets on viimased viis liigamängu vigastuse tõttu vahele jätnud, kuid loodab jaanuari esimeses pooles väljakule naasta.