Prantsuse mäesuusatipp pääses intensiivravipalatist välja

MK-sarjas viis etapivõitu noppinud Sarrazin kaotas 27. detsembril Bormios treeninglaskumisel kontrolli, libises rajapiiretesse ning viidi helikopteriga haiglasse. Prantslasel tekkis õnnetuse järel aju traumaatiline verevalum, mis operatsiooni käigus edukalt eemaldati.

Prantsusmaa suusaliit teatas neljapäeval, et Sarrazini seisund on nüüdseks stabiilne. "Cyprien kirjutati täna intensiivravist välja ja viidi üle taastusraviosakonda. Nüüd ootab teda pikk taastumisperiood, mille täpne pikkus on veel teadmata," seisis alaliidu neljapäevases pressiteates.

Prantsusmaa koondise arst Stephane Bulle lisas, et Sarrazin viiakse selle nädala lõpus kodumaale Lyoni Medipole'i haigla neurokirurgiaosakonda.

Bormio suusakeskus võõrustab järgmisel talvel Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängude raames meeste mäesuusavõistlusi. Naismäesuusatajad heitlevad olümpiamedalite nimel Cortina d'Ampezzos.