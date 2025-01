Van Gerwen ja rekordijahil Littler püsivad MM-tiitli kursil

Kõrgeima asetusega konkurentsi jäänud mängija on kolmekordne maailmameister Michael van Gerwen, kes on kolmanda paigutusega. Kogenud hollandlane sai kolmapäevases veerandfinaalis raske 5:3 võidu asetuseta Callan Rydzi üle.

"Pidin võidu nimel endast kõik andma. Kui ma läksin 4:2 juhtima, siis arvasin, et Callan on lõplikult murdunud, kuid ta ei andnud alla ja võitles edasi. Hakkasin vaikselt närvi minema, aga siis tegin seda, mida pidin ja võtsin võidu. Jään oma esitusega väga rahule," rääkis van Gerwen matši järel.

Van Gerwen läheb poolfinaalis vastamisi 15. paigutusega inglase Chris Dobeyga, kes oli 5:3 parem 10. asetusega kõmrist Gerwyn Price'ist.

Mullune finalist, vaid 17-aastane Luke Littler jõudis tagasi nelja parema sekka, alistades veerandfinaalis 12. asetusega Nathan Aspinalli 5:2. Läbi aegade noorimaks maailmameistriks pürgiv Littler tegi matši jooksul 15 180-punktist viskeseeriat Aspinalli 11 vastu.

"Me mõlemad mängisime väga hästi. Rahvas hakkas lõpupoole Nathanile skandeerima. Nad tahtsid tagasitulekut näha, kuid ma pidin neid kurvastama," ütles Littler.

Neljanda asetusega Littleri järgmiseks vastaseks on kaheksanda paigutusega Stephen Bunting, kes sai 5:2 jagu kahekordsest maailmameistrist Peter Wrightist.

Poolfinaalid peetakse neljapäeval ja maailmameister selgub reedel.

