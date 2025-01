LeBron Jamesi noorim poeg sidus tuleviku Henri Veesaare koduülikooliga

17-aastane ja 193-sentimeetrine Bryce James sai pakkumisi ka Ohio State'ilt ja Duquesne'ilt, kuid otsustas siiski Arizona kasuks. Eelmisel suvel kutsuti ta USA U-17 koondisesse, kuid omaealiste MM-ile sõitnud koosseisu teda ei valitud.

Bryce'i vanem vend Bronny mängis ülikoolikorvpalli ühe hooaja Lõuna-Californias USC-s ning valiti eelmisel suvel NBA draft'is 55. valikuna LeBroni koduklubi Los Angeles Lakersi poolt. Bryce on võrreldes oma vennaga viis sentimeetrit pikem ja jõulisema kehaehitusega ning eelistab viskava tagamängija positsioonil mängida.

Bryce Jamesi näol on tegemist Arizona teise täiendusega järgmiseks hooajaks, oktoobrikuus andis esimesena jah-sõna hollandlasest ääremängija Dwayne Aristode.

20-aastane Henri Veesaar on Arizona ridadesse kuulunud alates 2022. aastast ning tal on võimalik NCAA-s mängida ka tuleval hooajal. Käimasoleval hooajal on tema keskmisteks näitajateks 6,9 punkti, 4,3 lauapalli ja 1,1 korvisöötu mängu kohta.