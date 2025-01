Järgmist jalgpalli EM-finaalturniiri näitab Duo Media

2028. aasta jalgpalli EM-finaalturniir toimub 9. juunist 9. juulini ning hõlmab kaheksat linna ja üheksat staadionit Inglismaal, Šotimaal ning esmakordselt ka Iirimaal ja Walesis, vahendab BNS.

"Meil on au, et UEFA on usaldanud meile selle kauaoodatud sündmuse toomise Eesti vaatajateni," ütles Duo Media Networks juhatuse esimees Jüri Pihel pressiteate vahendusel. "Meie missioon on tuua see suurejooneline spordisündmus igasse Eesti koju kõige kaasahaaravamal ja innovaatilisemal viisil."

Duo Media spordi peaprodutsent Toomas Vara rõhutab, et 2028. aasta jalgpalli EM on eriline, kuna jõuab taas koju. "Nelja aasta pärast naaseb jalgpall taas koju. Suurturniir seal, kus jalgpall sündis, ümbritsetuna Euroopa kõige kirglikematest fännidest – see on kombinatsioon, mis ei saa alt vedada. Suvel 2028 toome selle erutuse ja kirglikkuse Eesti vaatajateni parimal võimalikul viisil."

Duo Media Networks toob eesti televaatajani otseülekannetena kõik 51 mängu. Kõik kohtumised jõuavad huvilisteni koos eelvaadete, taustainfo ja analüüsidega jalgpallistuudio vahendusel.