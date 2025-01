Knicks sai Townsi võimsa partii toel üheksanda järjestikuse võidu

Avaveerandil tagaajaja rollis olnud Knicks tegi suurema vahe sisse teisel veerandajal, mille järel haarati 10-punktiline eduseis. Teine poolaeg mängupilti suurt muutust ei toonud ja Knicks domineeris enamuse mänguajast.

Karl-Anthony Towns viskas võitjate ridades üleplatsimehena 31 punkti, lisaks kogunes tema arvele suisa 21 lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Josh Hart sooritas teist mängu järjest kolmikduubli, lõpetades 15 punkti, 14 lauapalli ja 12 korvisööduga.

Jordan Clarkson ja Collin Sexton tõid mõlemad Jazzile 25 silma, Lauri Markkanen lisas omalt poolt 16 punkti ja 10 lauapalli.

Knicks jätkab idakonverentsis 24 võidu ja 10 kaotusega kolmandal kohal, Jazz on läänes seitsme võidu ja 25 kaotusega hoidmas 14. kohta.

Teised tulemused:

Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 113:107

Denver Nuggets - Atlanta Hawks 139:120

Houston Rockets - Dallas Mavericks 110:99

Miami Heat - New Orleans Pelicans 119:108

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 130:113

Detroit Pistons - Orlando Magic 105:96

Washington Wizards - Chicago Bulls 125:107

