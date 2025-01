Arsenal pööras kaotusseisu võiduks ja tõusis teiseks

Bryan Mbeumo viis võõrustajad 13. minutil juhtima, ent eduseis ei püsinud kaua, sest 29. minutil viigistas seisu Gabriel Jesus. Arsenal tegi sotid lõplikult selgeks teise poolaja alguses, mil kolmeminutilise vahega skoorisid Mikel Merino (50.) ja Gabriel Martinelli (53.).

Arsenal teenis kolmanda järjestikuse võidu ja tõusis liigatabelis teisele kohale, olles kogunud 39 punkti. Liidrist Liverpoolist jäädakse ühe enam peetud mängu juures maha kuue punktiga.

Brentford on viimasest neljast mängust vaid ühe punkti korjanud ning on 24 silmaga 12. positsioonil.

