Chicago kurb seeria Talveklassikutel sai jätku

Võitjate rivistuses säras 33-aastane kaitsemängija Cam Fowler, kes viskas kaks väravat. Sel moel sai ta tähistada ühtlasi oma tuhandendat mängu NHL-is. Värava ja kahe resultatiivse sööduga aitas omasid Justin Faulk.

St. Louis Blues on võitnud nüüd kõik kolm Talveklassikut, kus klubi on osalenud ehk varem saavutati edu ka 2017. ja 2022. aastal. Chicago on vastavas arvestuses aga ülekaalukalt kõige kehvem tiim, sest nad on kaotanud kõik viis senipeetud mängu.

NHL Winter Classic on alates 2008. aastast peetav kohtumine, mis toimub traditsiooniliselt aastavahetuse kandis ja mis peetakse välitingimustes mõnel suurel jalgpalli- või pesapalliareenil.

Tänavune Talveklassik peeti MLB klubi Chicago Cubsi pesapallistaadionil Wrigley Field, kes võõrustas sündmust ka 2009. aastal ajaloo teisel kohtumisel.