Vagul jätab turnee pooleli: ei ole läinud nii nagu soovisin

17-aastane Kaimar Vagul saavutas Nelja hüppemäe turnee avapäeval kokkuvõttes 57. koha ning sai teisel võistlusel 60. koha. Noorsportlane ütles, et teisipäevane hüpe oli tema senistest parim, aga ka see ei toonud oodatud tulemust.

Ühtlasi teatas ta, et jätab turnee pooleli, sest hetkel jääb täiskasvanute vastu veel jõust puudu. "Kahjuks niimoodi on, aga selleks trenni tehaksegi. Tuleb aru saada, et MK-sarja tase on ülikõva," ütles Vagul.

Ta lisas, et jätkab oma hooaega 11. jaanuaril kontinentaalkarikasarja etapil Klingenthalis. Sel hooajal ootavad noort eestlast ees veel juunioride MM USA-s ning täiskasvanute MM Trondheimis. "Hetkel on juunioride maailmameistrivõistlused tähtsamad, kuna seal on mul võimalus teha korralikku tulemust. Täiskasvanute võistlused on kogemuse pärast," rääkis Vagul.

"Esimene periood hooajast on olnud väga raske, ma ei ole saanud häid võistlusi ja hüppeid ja kui olen, siis on tuulega ebaõnne. Järgmine aasta tuleb lihtsalt seda kõike parandada, et oleks õnne ja häid hüppeid samal ajal," lisas talendikas suusahüppaja.

Artti Aigro Autor/allikas: ERR

Aigro tegi Garmis-Partenkirchenis 131,5-meetrise õhulennu ning tagas sellega 24. koha ehk edasipääsu kolmapäevasele lõppvõistlusele. "Iga hüpe sai natuke parandatud ja tean, mis vead kvalifikatsioonis olid. Ei ole küll suuri, aga kui pisiasjad saab homseks ära klapitud, siis tuleb kindlasti metraaži rohkem," ütles ta pärast eelvõistlust.

Garmis-Partenkircheni hüppemäel leidis eelvõistluse ajal aset aga kentsakas vahejuhtum, kui hüppemäe lift jäi koos võistlejatega kinni. Aigrol õnnestus küll kitsast olukorrast pääseda, aga see tähendas, et hüppemäkke pidi ronima mööda treppi.

"Sai natuke kardiot teha hüpetele vahele, mis võib-olla oli isegi hea," naljatles ta. "Kõige lihtsam ei ole, kui keegi tahab järgi proovida, siis võin varustuse anda. Trepi leiab igalt poolt, võib mulle kirjutada."

Aigro sattus lõppvõistluseks paari kogenud sakslase Markus Eisenbichleriga, kes teenis 130-meetrise õhulennu eest 129,7 punkti.