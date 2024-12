Tammeka pikendas 22-aastase ääremängijaga lepingut

Tänavu Premium liigas viienda koha saanud Tartu Tammeka andis teada, et ääremängija Patrick Genro Veelma pikendas lepingut.

22-aastane Veelma mängis lõppenud Premium liiga hooajal 33 kohtumist, lõi kolm väravat ja andis viis resultatiivset söötu, vahendab Soccernet.ee.

"Mul on hea meel oma koduklubiga lepingut pikendada! Annan omalt poolt parima, et meeskond saaks uuel hooajal tabelis veel kõrgemale tõusta," lausus Veelmaa Tammeka sotsiaalmeedia vahendusel.

Kogu karjääri Tammekas mänginud Veelmal on Premium liigas kirjas 180 mängu ja 15 väravat. Eesti noortekoondistes on ääremängija pidanud kokku 33 kohtumist.

Tammeka on kahe hooaja vahel teatanud, et lisaks Veelmale mängib järgmisel aastal meeskonnas ka kaitsja Rasmus Kallas. Klubist on lahkunud kaitsja Tanel Tammik, kes siirdus meisterklubi FCI Levadia ridadesse.