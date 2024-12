Eesti plokkvibulaskur kandideerib maailma parima laskja tiitlile

World Archery valib maailma parimad vibusportlased järgmistes kategooriates - parim mees ja naislaskur sportvibu, plokkvibu ja parasportlaste klassis. Varasemalt on ainukese eestlasena pälvinud nominatsiooni maailma parima vibulaskuri tiitlile Lisell Jäätma aastal 2022, samuti naiste plokkvibu klassis.

"Minu jaoks on suur au olla nomineeritud aasta plokkvibulaskuri tiitlile," sõnas Paas. "See rahvusvaheline tunnustus on tõeliselt eriline ja näitab, et minu töö ja pühendumus ei jää märkamata. Olen selle eest väga tänulik ja võtan seda kui suurt motivatsiooni edasi liikuda ja veelgi paremaid tulemusi saavutada."

Paas saavutas sellel aastal Mehhikos Tlaxcalas toimunud Hyundai Archery maailmakarika finaaletapil hõbemedali, mis on Eesti vibuspordi jaoks ajalooline saavutus.

Finaaletapile pääsevad ainult hooaja parimad kaheksa laskurit nii plokkvibu kui sportvibu klassis, varasemalt oli finaali pääsenud vaid Jäätma. Vigastuse käes vaevles sellel aastal ka Paas, kuid hoolimata sellest õnnestus tal tulla pjedestaalile.

Lisaks hõbemedalile finaaletapil pälvis Paas tänavu Türgis toimunud MK-etapil hõbemedali ning EM-il naiskondliku pronksmedali.

Hääletada saab World Archery kodulehel.