Holger Peel: Eesti treenerikoolitus ei ela parimaid päevi

Peel rääkis "Vikerhommikus" ütles, et kümnevõistlusel on Eestis traditsioonid, millele panid aluse Aleksander Klumberg ja Fred Kudu. Lisaks tõi Peel välja TV 10 Olümpiastardi võistlussarja, mis annab noortele kergejõustiklastele võimaluse erinevate aladega tutvuda.

"Teave on meil väga kõva, see on kindlasti teiste riikidega võrreldes oluliselt kõvem. Küllalt noored lapsed teavad, et selline ala on olemas ja eestlane ilmselt ei olegi nii andekas, et üksikaladel kõrgelt lennata," sõnas Peel. "Kümnevõistlus on raske, seal on kaks pikka päeva, kümme ala, väga erinevad treeningud. Johanneski ütles aastalõpu peoõhtul, et üksikala oleks teha palju kergem."

Kui talispordis peavad Eesti parimad sportlased kõrgematesse tippudesse jõudmiseks minema teiste koondiste juurde harjutama, siis mitmevõistluses sellist vajadust pole. "Kümnevõistlejad küll ei pea Eestist ära minema, see on selge. Mõnedel aladel on see vajadus tingimuste pärast, sest meie riik ei suuda kindlustada kõike," ütles Peel.

"Kümnevõistluses on teavet küll, kuigi teadmised kipuvad vananema, sest inimesed, kes sellega tegelevad, vananevad," lisas ta. "Ei ole enam nii head õpetust. Mitmekülgset haridust ei ole enam võimalik saada. Probleem on selles, et õppekavad on oluliselt muutunud, praktilist õpetust on väga vähe."

"Tundub, et Eesti riigis selle peale väga pead ei vaevata," ütles Peel.

Treener ütles, et Eestis on palju noori treenereid, kes tegelevad oma aladega, kuid kümnevõistlusele keskenduvad vähesed. "Tegelikult Eesti on alati edu saavutanud raskete tehniliste kergejõustikualadega. Mida keerulisem on eestlasel alade valik, seda paremini on võimalik edu saavutada," selgitas ta.

Peel:

Kümnevõistluses Euroopa meistriks tulnud Johannes Erm valiti pühapäeval kindlalt Eesti aasta meessportlaseks ning tema juhendaja Holger Peel pälvis treenerite valimisel teise koha. Tegelikult on Ermi ja Peeli meeskond aga märkimisväärselt suurem, sest eelmise aasta sügisel kaasati meeskonda mitmeid teisi treenereid, kes aitasid Ermi suurepäraste tulemusteni.

Erm alustas hooaega Glasgow's toimunud sisekergejõustiku MM-il, kus pälvis seitsmevõistlusel kolmanda koha. Vaid kolm kuud hiljem tuli Erm aga Roomas kümnevõistluse Euroopa meistriks ning Pariisi olümpiamängudel õnnestus saavutada kuues koht.

Peatreener Peel rääkis, et meeskond lootiski 2024. aasta hooajal sääraseid kõrgeid tulemusi saavutada. "Lootus ikka oli, meeskond sai kokku pandud selle eesmärgi nimel, et hakata medaleid võitma tiitlivõistlustelt. Nii ka läks," ütles treener. "Teine eesmärk oli kvaliteedihüpe, areng 8700-8800 punkti peale. Tuli välja, et see ka õnnestus meil."

Ta rääkis, et Erm on kujunenud sportlaseks, kes elab ja hingab ainult spordi lainel. "Teda koolutada nüüd väga pole vaja, see on aastate pikkune jada, mis on teda kasvatanud selliseks sportlaseks. Eks ta isegi ei uskunud noorena, et ta nii kõvaks meheks saab," sõnas Peel.

Treeneri ja sportlase koostöö algas 2010. aasta detsembris, kuid pärast seitset aastat asus Erm tudeerima USA-sse, kus esindas kuulsat Georgia ülikooli. "Esimesel paaril aastal ei vajanud ta minu abi, aga kui tekkisid vigastused, siis hakkasime suhtlema tihedamalt. Oleme vaikselt koguaeg plaani pidanud selle hetkeni, et luua tiim ja tulla sellega välja," ütles Peel.

"Juunioride eas kirjutasin talle pika kirja ja seletasin ohtusid, mis Ameerikaga kaasnevad. Seal ei käsitleta sportlast kui üksikisikust, ta on üks mutrike selles rongis. Nad seal koos treenivad, aga individuaalset tähelepanu kindlasti ei jätku. Selle tagajärjel on traditsioon, et esimese kahe aasta jooksul on head tulemused ja siis tulevad kõvad tagasilöögid," lisas treener.