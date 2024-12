Veesaar tegi Arizona võidumängus karjääri resultatiivseima esituse

Koduväljakul mänginud Arizona alustas enam kui 13 500 pealtvaataja ees hästi ning oli avaveerandil juhtivas rollis, saavutades ka 14-punktilise edu. Poolajaks lasi Arizona aga TCU tagasi mängu nin riietusruumidesse mindi Arizona 41:37 eduseisul.

Teisel poolajal püsis TCU võõrustaja kannul, aga kümme minutit enne mängu lõppu läks Arizona kaheksaga juhtima. Külalised jõudsid pärast seda veel paar korda kuue punkti kaugusele, aga Arizona säilitas stabiilselt edu ning vormistas lõpuks 90:81 (41:37) võidu.

Veesaar tegi oma karjääri resultatiivseima esituse, kui kogus 18 minutiga 15 punkti (kahesed 5/5, kolmesed 1/2, vabavisked 2/3), kuus lauapalli, neli korvisöötu ja ühe bloki. Üks eestlase resultatiivsetest söötudest tuli vinge alley-oop'iga, kui Veesaar palli rõnga juurde riputas ning Carter Bryant selle siis kahe käega pealt surus.

Üleplatsimeheks oli Arizona tagamees Caleb Love, kes viskas 33 punkti, haaras seitse lauda ning jagas seitse resultatiivset söötu. TCU parim oli 23 punkti skoorinud Noah Reynolds, Ernest Udeh Jr. tegi kümne punkti ja 14 lauapalliga kaksikduubli.

Arizona liitus sel hooajal ajaloolise Big 12 konverentsiga, kus mängivad nüüdsest 16 ülikooli. "Väga hea tunne, et suutsime esimese mängu konverentsis võita. Mängisime tiimina hästi ja see aitas meid terve mängu vältel," sõnas Veesaar pärast mängu. "Võiduga on hea alustada. Meil on olnud keeruline hooaeg, aga see võit annab meile hoogu."

Arizona järgmine mäng toimub Eesti aja järgi laupäeval kell 21.30, kui külastatakse Cincinnatit. Bearcatsi võistkond alustas Big 12 hooaega kaotusega, kui jäi võõrsil Kansas State'ile alla tulemusega 67:70.